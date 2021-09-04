Петраков убрал еще одного игрока. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
Петраков: «У Франции есть уязвимые места. Мы никого не боимся»
Тренер заявил, что Украина готова к матчу
4 сентября 14:41
Фото: footballua.tv
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от игры отбора на ЧМ-2022 против Франции.
«Психология и тактика сегодня выходят на первый план. Разумеется, индивидуальное мастерство выше у французов, но у нас тоже ребята умеют играть в футбол. Мы никого не боимся, будем играть; у нас тоже есть качественные игроки, которые никого не боятся.
У Франции есть уязвимые места. Мы показали игрокам, как будем играть в обороне, а как в атаке».
Начало матча – в 22:00.