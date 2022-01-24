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Петраков в феврале уедет на стажировку в топ-клуб Италии

Тренер хочет понаблюдать за работой Гасперини
Футбол В Европе
14:50
Петраков в феврале уедет на стажировку в топ-клуб Италии
Александр Петраков / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пройдет стажировку в «Аталанте» в феврале.

Известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал добро, чтобы украинский специалист понаблюдал за тренировочным процессом бергамасков.

Эта стажировка пройдет в рамках подготовки сборной Украины к матчу с Шотландией в стыковых матчах ЧМ-2022 в конце марта.

Напомним, в «Аталанте» выступает хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который недавно рассказал, зачем ему звонил Петраков.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Александр Петраков Аталанта

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