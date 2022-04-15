Петраков: «В июне нас ждет насыщенный игровой календарь»

Тренировочный сбор стартует 29 апреля

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украиныподелился впечатлением от предстоящего тренировочного сбора, который должен начаться 29 апреля в Словении.

— Прежде всего, хочется поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко и президента УЕФА Александера Чеферина за организацию этого важного для национальной команды Украины сбора, а также руководство государства, которое дало нам разрешение на временный выезд из Украины для того, чтобы отстаивать ее интересы за рубежом.

Ранее, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, поэтому футболисты абсолютно лишены игровой практики. Поэтому важно собраться 29 апреля, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало. Поэтому очень благодарен лично президенту УЕФА за содействие и возможность собраться в прекрасном тренировочном центре вблизи родной для него Любляны.

— Тем временем ведущие украинские клубы, «Динамо» и «Шахтер», уже начали свои сборы и провели первые товарищеские благотворительные матчи. Будет ли это способствовать подготовке сборников?

— Конечно, и я хочу поблагодарить эти клубы и лично их главных тренеров и президентов. Клубный сбор поможет игрокам национальной команды подойти к началу нашего тренировочного цикла в лучших кондициях. Это важно, что клубы собрались раньше, а футболисты получат игровой тонус. А 29 апреля мы уже все вместе начнем нарабатывать варианты ведения игры против соперников, каждый из которых имеет отличный от остальных игровой стиль.

Ранее мы сообщали, что Александр Петраков огласил список футболистов на тренировочный сбор.