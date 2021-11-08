Петраков: «В матче с Болгарией о ротации речь не идет, мы готовимся к игре года»

Товарищеский матч состоится 11-го ноября

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед товарищеским матчем с Болгарией. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Сколько замен будет в матче с Болгарией?

– Контрольная игра, шесть замен.

- В каком состоянии Ярмоленко и планируете ли ротацию на игру с Болгарией?

– Ярмоленко здоров, мы готовимся к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года.

- Вы вернули Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?

– Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все.



Напомним, сборная Украины с Болгарией сыграет 11 октября, а матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины – 16 октября.