Блохин: «Петраков представил свою программу и получил поддержку»
Петраков: «В матче с Болгарией о ротации речь не идет, мы готовимся к игре года»
Товарищеский матч состоится 11-го ноября
19:51
Александр Петраков / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед товарищеским матчем с Болгарией. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
- Сколько замен будет в матче с Болгарией?
– Контрольная игра, шесть замен.
- В каком состоянии Ярмоленко и планируете ли ротацию на игру с Болгарией?
– Ярмоленко здоров, мы готовимся к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года.
- Вы вернули Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?
– Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все.
Напомним, сборная Украины с Болгарией сыграет 11 октября, а матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины – 16 октября.
Комментарии 0