Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины
Петраков: «В Турции планирую посмотреть на все команды УПЛ»
Специалист просмотрит кандидатов в сборную Украины
12:21
Александр Петраков / фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих планах посетить зимний сбор команд УПЛ в Турции.
«Будем смотреть матчи, изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более детальная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную.
Посещу только сборы «Динамо» и «Шахтера»? Не только, хочу и планирую увидеть все наши команды».
Уже в марте команду ждут стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022. Соперником «сине-желтых» выступить сборная Шотландии.
Ранее Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины.
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