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Петраков: «В Турции планирую посмотреть на все команды УПЛ»

Специалист просмотрит кандидатов в сборную Украины
Футбол Сборная Украины
12:21
Петраков: «В Турции планирую посмотреть на все команды УПЛ»
Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих планах посетить зимний сбор команд УПЛ в Турции.

«Будем смотреть матчи, изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более детальная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную.

Посещу только сборы «Динамо» и «Шахтера»? Не только, хочу и планирую увидеть все наши команды».

Уже в марте команду ждут стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022. Соперником «сине-желтых» выступить сборная Шотландии.

Ранее Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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