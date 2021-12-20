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Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину

Петраков: «Ведущие футболисты сборной Украины попросили у Павелко, чтобы мне убрали приставку «и.о.»

Но главный тренер не назвал фамилий
Футбол Сборная Украины
09:09
Петраков: «Ведущие футболисты сборной Украины попросили у Павелко, чтобы мне убрали приставку «и.о.»
Александр Петраков / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в программе «Великий футбол» рассказал, кто помог ему избавиться от приставки «и.о.».

«Мне очень серьезно помогли ребята. Без их помощи у меня бы ничего не получилось. Они меня приняли. Я этого сам не знал, мне потом Павелко рассказал. Говорит: «После неудачной игры в Казахстане ко мне подошли ребята, ведущие футболисты страны, и попросили, чтобы с тебя убрали приставку «исполняющий обязанности».

Это он мне сказал, когда мы уже летели самолетом из Боснии. Меня предупредили, что будет исполком, и меня назначат главным тренером».


Ранее Петраков высказался о войне России и Украины.

Петр Приходько
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Александр Петраков

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