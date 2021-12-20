Петраков: «Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы»
Петраков: «Ведущие футболисты сборной Украины попросили у Павелко, чтобы мне убрали приставку «и.о.»
Но главный тренер не назвал фамилий
09:09
Александр Петраков / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в программе «Великий футбол» рассказал, кто помог ему избавиться от приставки «и.о.».
«Мне очень серьезно помогли ребята. Без их помощи у меня бы ничего не получилось. Они меня приняли. Я этого сам не знал, мне потом Павелко рассказал. Говорит: «После неудачной игры в Казахстане ко мне подошли ребята, ведущие футболисты страны, и попросили, чтобы с тебя убрали приставку «исполняющий обязанности».
Это он мне сказал, когда мы уже летели самолетом из Боснии. Меня предупредили, что будет исполком, и меня назначат главным тренером».
Ранее Петраков высказался о войне России и Украины.
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