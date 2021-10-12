Петраков: «Во Львове меня все узнают, руками машут»

Главный тренер сборной Украины заявил, что ему нравится в городе

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказал свое мнение о Львове, где национальная команда проведет матч с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Мы только приехали во Львов, и мне нужно было к банкомату сходить. И все люди узнают, машут руками и желают победы. Так хорошо. Чувствуется, что весь город живет футболом».

Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, игра пройдет на «Львов-Арене».

Онлайн трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина.