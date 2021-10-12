Кварцяный: «Петраков – очень дотошный специалист»
Петраков: «Во Львове меня все узнают, руками машут»
Главный тренер сборной Украины заявил, что ему нравится в городе
Александр Петраков / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказал свое мнение о Львове, где национальная команда проведет матч с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.
«Мы только приехали во Львов, и мне нужно было к банкомату сходить. И все люди узнают, машут руками и желают победы.
Так хорошо. Чувствуется, что весь город живет футболом».
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, игра пройдет на «Львов-Арене».
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