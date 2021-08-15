Петраков возглавит сборную Украины. Стало известно, когда об этом объявят официально

Член тренерского штаба Шевченко отказался работать с «сине-желтыми», Ребров не расторг контракт с «Аль-Айном»

Александр Петраков / Фото - УАФ

64-летний специалист Александр Петраков станет главным тренером сборной Украины. 17 августа об этом будет объявлено официально.

Главным претендентом на эту должность был Сергей Ребров. Однако наставнику «Аль-Айна» не удалось договориться о досрочном расторжении контракта с клубом из ОАЭ.

Помощником Петракова станет Андрей Анненков. Специалисты вместе привели сборную U-20 к победе на чемпионате мира-2019. Один же из членов тренерского штаба Андрея Шевченко, Мауро Тассотти, отказался стать консультантом «сине-желтых».

Ранее Йожеф Сабо заявил, что не назначал бы Петракова на пост главного тренера сборной Украины.