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Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины

Легионеры не получают достаточное количество игрового времени
Футбол Сборная Украины
07:52
Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины
Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о проблемах легионеров национальной команды.

С нашими легионерами связь держите?

«Конечно. Каждые две недели созваниваюсь с ребятами, лично общаюсь, узнаю, как у них дела, как ситуация в клубах».

С игровой практикой у них есть проблемы.

«К сожалению, да. Мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с эти проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает».

Из вышеперечисленных футболистов лишь Руслан Малиновский имеет стабильное место в основном составе своей команды, когда здоров и готов к матчам.

Ярмоленко же в «Вест Хэме» проигрывает конкуренцию Боуэну, Зинченко уступает место на левом фланге «Сити» Канселу, а новый тренер «Брюгге» изменил игровую схему и теперь место Соболя в составе занял полузащитник.

Ранее Петраков объяснил, почему отказался от стажировки в «Аталанте».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков сборная Украины (футбол) Руслан Малиновский

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