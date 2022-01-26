Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины
Легионеры не получают достаточное количество игрового времени
07:52
Александр Петраков / фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о проблемах легионеров национальной команды.
С нашими легионерами связь держите?
«Конечно. Каждые две недели созваниваюсь с ребятами, лично общаюсь, узнаю, как у них дела, как ситуация в клубах».
С игровой практикой у них есть проблемы.
«К сожалению, да. Мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с эти проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает».
Из вышеперечисленных футболистов лишь Руслан Малиновский имеет стабильное место в основном составе своей команды, когда здоров и готов к матчам.
Ярмоленко же в «Вест Хэме» проигрывает конкуренцию Боуэну, Зинченко уступает место на левом фланге «Сити» Канселу, а новый тренер «Брюгге» изменил игровую схему и теперь место Соболя в составе занял полузащитник.
Ранее Петраков объяснил, почему отказался от стажировки в «Аталанте».
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