Петраков высказался о переносе туров УПЛ перед матчем отбора ЧМ-2022 с Шотландией

Александр Петраков / фото - Daily Advent

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о переносе игр украинского чемпионата в марте перед стыковыми матчами отбора на чемпионат мира 2022:

Я попросил два дня, тур стоит в субботу, 19 марта. Почему я попросил два дня? Чтобы «Динамо» и «Шахтер» сыграли, мы сели в самолет и полетели в Европу. Здесь негде тренироваться в марте. Вот почему я прошу эти два дня. Если вы думаете, что они мне сильно помогут – то нет. «Шахтер» уже согласился в среду сыграть с «Днепром-1», Динамо согласилось сыграть в четверг».