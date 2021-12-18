Петраков высказался о переносе туров УПЛ перед матчем отбора ЧМ-2022 с Шотландией
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о переносе игр украинского чемпионата в марте перед стыковыми матчами отбора на чемпионат мира 2022:
«Никакие туры УПЛ я не переношу. Чтобы не было опять разговоров, что все ради сборной он требует. Я не буду ничего говорить о своем предшественнике. Я уважаю все команды Премьер-лиги, всех тренеров и переносить игры на десять дней я не буду.
Я попросил два дня, тур стоит в субботу, 19 марта. Почему я попросил два дня? Чтобы «Динамо» и «Шахтер» сыграли, мы сели в самолет и полетели в Европу. Здесь негде тренироваться в марте. Вот почему я прошу эти два дня. Если вы думаете, что они мне сильно помогут – то нет. «Шахтер» уже согласился в среду сыграть с «Днепром-1», Динамо согласилось сыграть в четверг».
Ранее Петраков заявлял, что попросит УПЛ о переносе нескольких туров.
Матч плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 с Шотландией пройдет 24-го марта в Глазго.
Напомним, Петраков оценил жеребьевку группового этапа Лиги наций для Украины.
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