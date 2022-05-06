Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 35) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Вулверхэмптон -:- Запланирован
17:00 Лестер - Эвертон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Вест Хэм -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Торино - Наполи -:- Запланирован
21:45 Лацио - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетик - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Бетис - Барселона -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Прометей – Девелопрес
13:45
Стронгмен. Лига Чемпионов

Петраков: «Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни»

Наставник збірної України – про підготовку команди до матчів плей-офф на ЧС-2022
Футбол Сборная Украины
13:45
Петраков: «Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни»
Олександр Петраков / Фото - Facebook
Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував підготовку своїх підопічних до матчів відбору на ЧС-2022.

Цитує спеціаліста przegladsportowy.onet.pl.

У вас є місяць на те, щоб попрацювати з командою. Сьогодні це унікальний випадок, коли у тренера збірної є стільки часу для тренувань. Чи допоможе це перед зустріччю з Шотландією?

«Ніщо не замінить матчів чемпіонату. Спаринги – це не те саме. Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни. Може цей випадок буде прикладом для інших країн, які, не дай Боже, зустрінуться з такою ж проблемою. Це величезний стрес для футболістів. Війна ж зачепила їхні родини. Перших два місяці вони думали не про футбол, не могли навіть його дивитись. Весь час слухали новини».


В такій ситуації їм буде важко сконцентруватися на грі.

«Звісно. Розуміємо, наскільки гравцям важко».


Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй. 

Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Петраков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України
Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України
Футбол Сборная Украины
12:48
Конопля: «Петраков постійно додає тонусу в заняттях»
Конопля: «Петраков постійно додає тонусу в заняттях»
Футбол Сборная Украины
04 мая 22:02
Сборная Украины нашла спарринг-партнера перед матчем с Шотландией
Сборная Украины нашла спарринг-партнера перед матчем с Шотландией
Футбол Сборная Украины
22 апреля 16:37
Петраков: «Я поддержал инициативу проводить домашние матчи сборной Украины в Польше»
Петраков: «Я поддержал инициативу проводить домашние матчи сборной Украины в Польше»
Футбол Сборная Украины
22 апреля 15:30
Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины
Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины
Футбол Сборная Украины
18 апреля 20:02
Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»
Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»
Футбол Сборная Украины
18 апреля 19:30

Новости: Футбол

«Барселона» прагне підписати лідера оборони «Наполі»
«Барселона» прагне підписати лідера оборони «Наполі»
Примерa (Испания)
14:52
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
Премьер-Лига (Англия)
14:21
Петраков: «Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни»
Петраков: «Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни»
Сборная Украины
13:45
Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою
Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою
Премьер-Лига (Англия)
13:16
Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України
Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України
Сборная Украины
12:48
Екс-наставник «Бенфіки» може очолити збірну Бразилії після ЧС-2022. Гвардіола – залишається серед кандидатів
Екс-наставник «Бенфіки» може очолити збірну Бразилії після ЧС-2022. Гвардіола – залишається серед кандидатів
В мире
12:19
Сезон-2021/22 у Першій та Другій лігах офіційно визнано недограним
Сезон-2021/22 у Першій та Другій лігах офіційно визнано недограним
Первая лига
11:44
Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ
Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ
Лига 1 (Франция)
11:15
«Тоттенхем» має намір придбати двох гравців півфіналіста Ліги чемпіонів сезону-2021/22
«Тоттенхем» має намір придбати двох гравців півфіналіста Ліги чемпіонів сезону-2021/22
Премьер-Лига (Англия)
10:47
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Все новости