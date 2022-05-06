Конопля: «Петраков постійно додає тонусу в заняттях»
Петраков: «Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни»
Наставник збірної України – про підготовку команди до матчів плей-офф на ЧС-2022
13:45
Олександр Петраков / Фото - FacebookГоловний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував підготовку своїх підопічних до матчів відбору на ЧС-2022.
Цитує спеціаліста przegladsportowy.onet.pl.
У вас є місяць на те, щоб попрацювати з командою. Сьогодні це унікальний випадок, коли у тренера збірної є стільки часу для тренувань. Чи допоможе це перед зустріччю з Шотландією?
«Ніщо не замінить матчів чемпіонату. Спаринги – це не те саме. Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни. Може цей випадок буде прикладом для інших країн, які, не дай Боже, зустрінуться з такою ж проблемою. Це величезний стрес для футболістів. Війна ж зачепила їхні родини. Перших два місяці вони думали не про футбол, не могли навіть його дивитись. Весь час слухали новини».
В такій ситуації їм буде важко сконцентруватися на грі.
«Звісно. Розуміємо, наскільки гравцям важко».
Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй.
Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».