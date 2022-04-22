Петраков: «Я поддержал инициативу проводить домашние матчи сборной Украины в Польше»

Вскоре национальной команде предстоит сыграть в Лиге наций

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поддержал решение провести домашние матчи Лиги наций в Польше, если не удастся провести их в Украине. Его цитирует пресс-служба УАФ.

— Есть еще вопросы по июньским домашним поединкам в Лиге наций против Ирландии и Армении. Скажите, это инициатива тренерского штаба, чтобы играть в Польше?

— Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился. Польша для меня фартовая! В 2019-м мы там играли в Лодзи в финале чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть.



В июне Украина проведет в рамках Лиги наций 2 домашних матча: с Арменией 11 июня и с Ирландией 14 июня.

1-го июня сборная Украины проведет стыковой матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.