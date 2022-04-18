Петраков: «Я шокирован решением «Динамо»

Игроки киевлян приедут в сборную Украины лишь через месяц

Александр Петраков / Фото: Футбол 24

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о решении «Динамо» не отпускать своих футболистов в национальную команду. Его цитирует пресс-служба УАФ.

— Александр Васильевич, в УАФ поступило письмо от киевского «Динамо», в котором клуб, аргументируя свое решение графиком благотворительных матчей, сообщил, что не сможет направить 11 вызванных в лагерь национальной команды игроков 29 апреля, заверяя, что динамовцы могут прибыть на сбор сине-желтых 23 мая. Как вы восприняли это сообщение?

— Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится «Динамо» и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщил всем нашим клубам, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы «Динамо» к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.

— Связывались ли с вами представители «Динамо», чтобы найти компромиссный выход?

— Мне никто не звонил по телефону и ничего не предлагал. Какие-либо коррективы можно было бы внести, я могу понять клубные планы. Вот, например, ко мне обратился Дарио Срна из донецкого «Шахтера», попросив дать возможность сборникам сыграть в товарищеском матче дончан с «Хайдуком» 1 мая, сразу после чего футболисты переедут в лагерь национальной команды. Один-два дня решающую роль не играют — и я пошел навстречу.

Ранее стало известно, что брат президента «Динамо» Григорий Суркис вернулся в Киев.