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Петраков: «Я уже забыл триумф на молодежном ЧМ»

Специалист настроен на работу со взрослой командой
Футбол Сборная Украины
16:48
Петраков: «Я уже забыл триумф на молодежном ЧМ»
Александр Петраков / фото - FootBoom

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о триумфе на чемпионате мира с юношеской национальной командой:

«Я не конфликтный. Все же люди разные, если я в свои 64 года начну переделываться – это будет уже не Саша Петраков. Я уже забыл триумф на молодёжном чемпионате мира. Это прошлое. Я не хочу возвращаться. Я не хочу это даже вспоминать. Это было и прошло.

Если будешь помнить, жить на этом багаже – ничего не получится дальше. Я перевернул страницу – двигаюсь дальше. Если я б это говорил, что выиграю Чемпионат мира – я б ничего не выиграл. Мы выиграли. Команда выиграла.

Ребята, в первую очередь, мой тренерско-административный штаб, руководство УАФ, руководство всех клубов, президенты клубов, тренеры всех клубов. Это общая победа всего нашего футбола. Это не моя. Я говорю искренне и честно.

Знаете, другой сидит и говорит: «Я-я!» Нет, этого б ничего не было, только было Мы».

Петракова ждет серьезное испытание – отборочные матчи ЧМ-2022 со сборными Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября). Также сборная проведет контрольную встречу с Чехией (8 августа).

В этих матчах команде не смогут помочь сразу два основных вратаря. Андрею Пятову даже пришлось повременить с уходом на пенсию.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб национальной команды вошел Александр Шовковский.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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