Петраков: «Я уже забыл триумф на молодежном ЧМ»

Александр Петраков / фото - FootBoom

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о триумфе на чемпионате мира с юношеской национальной командой:

Если будешь помнить, жить на этом багаже – ничего не получится дальше. Я перевернул страницу – двигаюсь дальше. Если я б это говорил, что выиграю Чемпионат мира – я б ничего не выиграл. Мы выиграли. Команда выиграла.

Ребята, в первую очередь, мой тренерско-административный штаб, руководство УАФ, руководство всех клубов, президенты клубов, тренеры всех клубов. Это общая победа всего нашего футбола. Это не моя. Я говорю искренне и честно.

Знаете, другой сидит и говорит: «Я-я!» Нет, этого б ничего не было, только было Мы».