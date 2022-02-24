Петраков: «Я в Киеве, никуда не еду и помогу Украине чем смогу»

Александр Петраков / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о российской агрессии в Украине. Его цитирует пресс-служба УАФ.

Мне 64 года, я всю жизнь живу в Киеве, я сейчас здесь, никуда не еду и чем смогу и умею готов помочь своему государству. Спорт в такие моменты отходит на второй план: главное – это жизнь, мир, покой людей.

Но я верю, что после нашей скорой победы мы продолжим подготовку к решающим матчам Национальной команды Украины в плей-офф чемпионата мира. Мы — это вся сборная, все ребята, которые всегда гордятся тем, что представляют на футбольном поле Великую Нацию! Мы не опускаем руки, мы все думаем об Украине и живем по Украине! Слава Украине!»