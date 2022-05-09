Петраков: «З «Боруссією» хлопців треба налаштувати так, наче це офіційний, а не товариський матч»
Петраков: «Якщо виведу збірну України на ЧС-2022, то прожив недаремно»
Наставник збірної України – про майбутній матч відбору плей-офф з Шотландією
17:53
Олександр Петраков / Фото - FacebookГоловний тренер збірної України Олександр Петраков висловився стосовно підготовки національної команди до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.
Цитуэ наставника Daily Mail.
«Мені 64 роки, я багато бачив у своєму житті. Виїжджаючи з України, ми проїжджали повз порожні заправки. Були великі черги. Коли ми перетнули кордон, я побачив мирне життя, таке, про яке я, можливо, забув, живучи в Україні. Тому я відчув спокій всередині».
«Те, що відбувається в Україні – жах. Важливо відвернути футболістів від поганих думок. З іншого боку, ми всі знаємо, що люди та солдати гинуть за Україну. Вони повинні знати це, тримати це у своїх думках і серцях».
«Мені 64, нічого в моєму житті не пройшло гладко. Часто виникали великі проблеми, які потрібно було вирішувати. В такі моменти я запитував себе: «Чому я?» Можливо, отримувати виклики – і є сенс мого життя».
«Я проти того, щоб збірній Україні надали пряму путівку на ЧС-2022. І гравці цього не хочуть. Я знаю, що це буде неймовірно важко, але я вірю, що ми вийдемо у фінальну частину турніру».
«Я відчуваю велику, велику відповідальність за те, що я роблю. Я відчуваю цю відповідальність перед всім українським народом. Я в такому віці, коли вже нічого не хочеться. Ні будинку, ні автомобіля. Якщо я виведу команду на ЧС в Катарі, то прожив своє життя недаремно».
Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022.
Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».
Комментарии 0