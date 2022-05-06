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Петраков: «З «Боруссією» хлопців треба налаштувати так, наче це офіційний, а не товариський матч»

Головний тренер збірної наполягає, що вона має вийти на чемпіонат світу
Футбол Сборная Украины
18:33
Петраков: «З «Боруссією» хлопців треба налаштувати так, наче це офіційний, а не товариський матч»
Олександр Петраков / Фото - facebook.com/uafukraine

Головний тренер збірної України Олександр Петраков наголосив на тому, що його команда налаштована пробитися на чемпіонат світу, незважаючи на всі проблеми в підготовці, пов’язані з війною:

Ми хочемо поїхати на фінальну частину чемпіонату світу. Потрібно налаштувати хлопців так, щоб вони грали цей матч проти «Борусії» Менхенгладбах, наче він офіційний, а не товариський. Оскільки у них немає іншої ігрової практики. Потрібно, щоб вони в голові тримали це.

Про подальші спаринги

Не я маю це оголошувати, а УАФ. Ускладнює ситуацію те, що команди мають грати свої чемпіонати. Збірна вперше з подібним зіштовхнулася. Тому такі спринги знайти вкрай складно. Проте так, нам хочуть допомогти.

Вже ще один спаринг є, про нього найближчим часом оголосять. А там буде видно.

Про Данила Ігнатенка

Потрібно, щоб була інтрига. Розумієте? Трошки почекайте.

Про гравців, які ще приєднаються до збірної

16 травня ще приїдуть Зубков, Качараба, Яремчук і Сікан. Вони 15 травня грають. Я запитав скільки їм треба днів, щоб відпочити. Вони сказали, що їм не треба відпочивати, що вони їдуть до збірної. Це дуже добре.

Також на прес-конференції був присутній Тарас Степаненко, який зізнався, що наші солдати пишуть гравцям збірної з проханням зробити все, щоб пробитися на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що спаринг з «Борусією» Менхенгладбах відбудеться 11 травня.

Сергей Лукьяненко
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