Петраков: «За последние три месяца постарел лет на пять»

Перед тренером была поставлена непростая задача

Александр Петраков / фото - УАФ

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0), которая помогла «сине-желтым» добыть путевку в плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022:

«Очень доволен, что вышли в плей-офф. Хочу поздравить всех своих парней за то, что они сделали, свой штаб – они сделали большую работу, помогали мне. Очень хочу поздравить президента Андрея Васильевича Павелко, что поверил в меня и очень сильно поддерживал. И хотел бы поздравить всех болельщиков Украины, простых людей – пусть погуляют сегодня. Качество игры – это был нервный матч, как я предполагал. Мы поговорили с ребятами, парни все прибавили. Этот комментарий – я не хочу говорить об этом. Это была нервная игра – на результат».

Ваши замены сработали – Шапаренко отдал на Довбика, и он нереально хладнокровно использовал свой момент.

«А еще не забил – обыграл и не забил. Нет вопросов ни к кому – парни хорошо вышли на замену. Запасные парни все работали, все 25 человек. Все молодцы».

Коротко прошу подбить итоги квалификации.

«Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти это опять – это очень тяжело. Я, наверно, постарел на лет 5. Я очень доволен – уже здесь, как говорят, адаптировался».

Какие планы на плей-офф.

«У меня нет никаких планов, я – исполняющий обязанности. Что будет дальше я не знаю. Мы сделали только 50%. Впереди тяжелый плей-офф, там очень непростые соперники. Знаю, что парни никого не боятся. У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы не был – мы будем играть. Наша цель – поехать в Катар».

Сегодня Франция помогла. Нет ли идеи отправить Дидье Дешаму бутылку хорошего вина?

«Я это решу с президентом. Не знаю, как это делается. Думаю, надо отправить телеграмму, сказать большое спасибо за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе. Поздравляю всю Украину».

Благодаря победе «сине-желтые» отправились прямиком в стыковые матчи. К тому же, в игре с боснийцами украинцы впервые за весь отбор не пропустили ни одного мяча.

Напомним, в УАФ подтвердили, что Петраков получит полноценное назначение уже без приставки и.о.