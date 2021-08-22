Михайличенко – о назначении Петракова: «Не думаю, что есть большая разница между приставкой и.о. и главным тренером»
Петраков: «Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу»
Тренер серьезно настроен на работу в сборной
19:10
Александр Петраков / фото - Sport24
Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о целях, которые поставил перед собой у руля национальной команды:
«Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу. Меня не интересует просто так работать. Мне интересны финальные части чемпионата мира, чемпионата Европы.
Мне интересно попасть в Катар».
Петракова назначили наставником сборной вместо ушедшего Андрея Шевченко. Специалист будет работать на этой должности с приставкой и.о., так как в УАФ планируют дождаться Сергея Реброва из «Аль-Айна».
Впереди у сборной отборочные матчи к ЧМ-2022 с Казахстаном (1 августа) и Францией (4 августа), а также контрольная встреча с Чехией (8 августа).
Напомним, стало известно, кто заменит Петракова в юниорской сборной Украины.