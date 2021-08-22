Петраков: «Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу»

Тренер серьезно настроен на работу в сборной

Александр Петраков / фото - Sport24

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о целях, которые поставил перед собой у руля национальной команды:

«Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу. Меня не интересует просто так работать. Мне интересны финальные части чемпионата мира, чемпионата Европы. Мне интересно попасть в Катар».

Петракова назначили наставником сборной вместо ушедшего Андрея Шевченко. Специалист будет работать на этой должности с приставкой и.о., так как в УАФ планируют дождаться Сергея Реброва из «Аль-Айна».

Впереди у сборной отборочные матчи к ЧМ-2022 с Казахстаном (1 августа) и Францией (4 августа), а также контрольная встреча с Чехией (8 августа).

Напомним, стало известно, кто заменит Петракова в юниорской сборной Украины.