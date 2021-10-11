Шевчук: «Матч с Боснией – очередной финал для сборной Украины»
Петраков: «Заранее не смотрел матчи Боснии и Герцеговины»
И. о. главного тренера сборной Украины поделился мыслями перед встречей отбора на ЧМ-2022
11 октября 12:58
Александр Петраков / Фото - УАФ
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже 12 октября во Львове.
Я заранее не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. А когда сели в самолет, мне тут же дали информацию. Посмотрел игры боснийцев с Казахстаном и Францией. Вчера с ребятами перед тренировкой минут 20 просматривали нарезки. Сегодня у нас получасовое теоретическое занятие.
Игроков не нужно мотивировать. Мы как раз только что упоминали, что я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, им нужна была мотивация. Сейчас они – опытные игроки, которым не надо ничего говорить. Они все знают. Мы не можем сыграть даже вничью.
Ограничения для болельщиков по посещению матча? Насколько я знаю, все требования должны упростить. Но окончательной информации еще нет.
За игрой отбора на ЧМ-2022 можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.
Комментарии 0