Петраков: «Заранее не смотрел матчи Боснии и Герцеговины»

Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже 12 октября во Львове.

Игроков не нужно мотивировать. Мы как раз только что упоминали, что я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, им нужна была мотивация. Сейчас они – опытные игроки, которым не надо ничего говорить. Они все знают. Мы не можем сыграть даже вничью.

Ограничения для болельщиков по посещению матча? Насколько я знаю, все требования должны упростить. Но окончательной информации еще нет.