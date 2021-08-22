Петраков: «Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу»
Петраков заявил, что вслед за Марлосом сборную покинет Жуниор Мораес
Команда останется без натурализованных бразильцев
22:33
Жуниор Мораес / фото - Znaj
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о бразильских украинцах в национальной команде:
«Марлос очень помог в свое время Андрею Шевченко, сборной. Парень пришел – техническое оснащение, видение, у него мяч держался, все остальное... Но очень помог именно в то время.
Но сейчас выходить на замену на 15 минут, поддерживать темп – я закрою дорогу своему молодому футболисту. Я – не националист, но вы понимаете, о чем я говорю. Мораесу будет 35 лет, Марлосу – 34. Они играют в клубах.
Огромное спасибо, что помогли, но у нас есть наши ребята – они должны дальше играть».
Ранее Марлос заявил, что принял решение уйти из национальной команды из-за проблем со здоровьем.
Напомним, за неделю до отборочных матчей ЧМ-2022 Георгий Бущан получил повреждение.
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