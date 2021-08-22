Петраков заявил, что вслед за Марлосом сборную покинет Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / фото - Znaj

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о бразильских украинцах в национальной команде:

Но сейчас выходить на замену на 15 минут, поддерживать темп – я закрою дорогу своему молодому футболисту. Я – не националист, но вы понимаете, о чем я говорю. Мораесу будет 35 лет, Марлосу – 34. Они играют в клубах.

Огромное спасибо, что помогли, но у нас есть наши ребята – они должны дальше играть».