Петраков: «Гордимся, что Шевченко принял команду Серии А, верим в него»
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Болгарии. Также специалист высказался по поводу назначения экс-наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко в «Дженоа». Его слова передает пресс-служба УАФ.
Вся команда, весь тренерский штаб, все игроки желают Андрею Николаевичу успехов в Италии. Мы все горды тем, что он принял команду из Серии А. Мы верим в него.
Завтра будет очень серьезная контрольная игра. Готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду. Завтра все увидите. Игра с Болгарией для нас очень важна.
Очень хотим, чтобы завтра одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной.
Ранее полузащитник сборной Украины Денис Гармаш рассказал, как получил от Петракова приглашение в национальную команду.
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