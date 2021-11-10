Петраков: «Гордимся, что Шевченко принял команду Серии А, верим в него»

Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Болгарии. Также специалист высказался по поводу назначения экс-наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко в «Дженоа». Его слова передает пресс-служба УАФ.

Завтра будет очень серьезная контрольная игра. Готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду. Завтра все увидите. Игра с Болгарией для нас очень важна.

Очень хотим, чтобы завтра одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной.