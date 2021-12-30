Петраков: «Желаю соотечественникам здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила!»

Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью пресс-службе УАФ оценил роль болельщиков в достижениях команды. Также специалист поздравил соотечественников с наступающими праздниками.

Чувствовал ли поддержку болельщиков? Безусловно. Наши болельщики нам очень помогли как в гостевых матчах, так и в домашних. Особенно поразила меня атмосфера на «Арене Львов». Я никогда еще такого не видел. Это придавало моим подопечным сил. За это могу только поблагодарить фанов от всего сердца.

Не только болельщикам, но всем соотечественникам хочу пожелать здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила! Могу пообещать, что сборная Украины сделает все возможное, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира.