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Петраков: «Желаю соотечественникам здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила!»

Тренер сборной Украины отметил роль болельщиков в достижениях команды и поздравил с новогодними праздниками
Футбол Сборная Украины
19:42
Петраков: «Желаю соотечественникам здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила!»
Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью пресс-службе УАФ оценил роль болельщиков в достижениях команды. Также специалист поздравил соотечественников с наступающими праздниками.

Каждый из семи матчей был по-своему сложным. Но я бы выделил выездной поединок с боснийцами, поскольку в нем решалась дальнейшая судьба сборной Украины.

Чувствовал ли поддержку болельщиков? Безусловно. Наши болельщики нам очень помогли как в гостевых матчах, так и в домашних. Особенно поразила меня атмосфера на «Арене Львов». Я никогда еще такого не видел. Это придавало моим подопечным сил. За это могу только поблагодарить фанов от всего сердца.

Не только болельщикам, но всем соотечественникам хочу пожелать здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила! Могу пообещать, что сборная Украины сделает все возможное, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Также Петраков объяснил свою радость во время жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Петраков сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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