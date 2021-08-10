Тренер «Шахтера»: «Колос» – непростая команда. Они могут создать неприятности многим соперникам»
Петров: «Искусственный газон – не отмазка для того, чтобы не проходить «Шахтер»
Ответный матч начнется в 16:55
09:50
Фото: ФК Колос
Защитник «Колоса» Кирилл Петров рассказал пресс-службе клуба, чего ждет от ответного матча с «Шахтером «Караганда в Лиге конференций.
«Искусственный газон? Конечно, изначально будет непривычно. Нужно будет проверить себя на разминке. На этом покрытии работает совершенно другая группа мышц, но искусственный газон — не отмазка для того, чтобы не проходить «Шахтер» Караганды в Лиге конференций.
Долгий перелет? Тренер постарался, чтобы мы были свеженькие, а в день самого матча — еще свежее.
Отмена выездного гола? Я думаю, что это плюс. Более справедливые правила стали, честнее игра, интереснее матчи, больше ничейных результатов и серий пенальти, что интереснее для зрителей».
Начало встречи – в 16:55.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Колос».