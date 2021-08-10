Петров: «Искусственный газон – не отмазка для того, чтобы не проходить «Шахтер»

Фото: ФК Колос

Защитник «Колоса» Кирилл Петров рассказал пресс-службе клуба, чего ждет от ответного матча с «Шахтером «Караганда в Лиге конференций.

Долгий перелет? Тренер постарался, чтобы мы были свеженькие, а в день самого матча — еще свежее.

Отмена выездного гола? Я думаю, что это плюс. Более справедливые правила стали, честнее игра, интереснее матчи, больше ничейных результатов и серий пенальти, что интереснее для зрителей».