Петряк отличился очередным голом, чем помог «Фехервару» победить

Украинец забил свой пятый мяч в сезоне

Иван Петряк / фото - dynamo.kiev

В матче 16-го тура чемпионата Венгрии МТК на своем поле принимал «Фехервар».

Гости одержали победу со счетом 2:0, а точку в матче поставил украинский полузащитник Иван Петряк.

Хавбек установил окончательный счет в матче уже в компенсированное время встречи.

Для украинца этот гол стал пятым в сезоне.

«Фехервар» занимает четвертую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Ференцвароша» на 6 пунктов. В очной встрече между командами победу лидерам чемпионата принес Зубков, забив дубль.