«Фехервар» с Макаренко и Петряком уступил «Кишварде» и не сумел сократить отставание от топ-3
Петряк отличился очередным голом, чем помог «Фехервару» победить
Украинец забил свой пятый мяч в сезоне
08:39
Иван Петряк / фото - dynamo.kiev
В матче 16-го тура чемпионата Венгрии МТК на своем поле принимал «Фехервар».
Гости одержали победу со счетом 2:0, а точку в матче поставил украинский полузащитник Иван Петряк.
Хавбек установил окончательный счет в матче уже в компенсированное время встречи.
Для украинца этот гол стал пятым в сезоне.
«Фехервар» занимает четвертую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Ференцвароша» на 6 пунктов. В очной встрече между командами победу лидерам чемпионата принес Зубков, забив дубль.
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