Петряк забил в третьем из четырех последних матчей за «Фехервар» и помог разгромить «Залаэгерсег»

Макаренко провел весь матч

Иван Петряк / Фото - МОЛ Фехервар

В 12-м туре чемпионата Венгрии «Фехервар» на своем поле разгромил «Залаэгерсег».

Вингер хозяев Иван Петряк забил второй мяч своей команды. Это третий его гол в четырех последних играх за клуб. Также отличились Кодро и Дардай.

Кроме того, украинец заработал предупреждение в компенсированное время. Его соотечественник и одноклубник Евгений Макаренко провел на поле весь матч.

«Фехервар» сократил отставание от идущей третьей «Кишварды» в турнирной таблице до трех очков.

Чемпионат Венгрии, 12 тур

«Фехервар» – «Залаэгерсег» 3:0

Голы: Кодро, 17, Петряк, 37, Дардай, 54

«Фехервар»: Ковач, Него, Рус, Стопира, Хайстер, Сендрей (Николич, 72), Макаренко, Бамгбойе (Фиоло, 61), Петряк, Кодро (Зивзивадзе, 88), Дардай (Яллоу, 88).

«Залаэгерсег»: Демьен, Лесяк, Серафимов, Киш (Бобал, 66), Беди, Сполярич (Убочиома, 75), Санкович, Халилович (Гергени, 46), Скрибек (Симони, 46), Бабати (Милованович, 46), Коста.

Предупреждения: Бамгбойе, Сендрей, Петряк – Бабати, Убочиома