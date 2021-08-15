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Петряк забил за «Фехервар», а Макаренко дебютировал в чемпионате Венгрии

Матч закончился вничью
Футбол Украинские легионеры
08:35
Петряк забил за «Фехервар», а Макаренко дебютировал в чемпионате Венгрии
Иван Петряк / фото - MOL Fehérvár FC

В третьем туре венгерской лиги «Фехервар» на выезде поделил очки с «Дьирмотом» (1:1).

Единственный гол «Фехервара» забил украинский хавбек Иван Петряк, который стал для игрока первым в этом сезоне.

Также в основном составе вышел Евгений Макаренко, для которого этот матч стал дебютным в составе венгерской команды.

Также этот вечер стал успешным для другого украинского легионера – Роман Яремчук оформил гол+пас и стал лучшим игроком матча в своей первой игре в стартовом составе.

Павел Харченко
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Теги

Евгений Макаренко Иван Петряк Фехервар

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