Пейшото пообещал забить за «Металлист» необычным для себя способом

Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото рассказал о своей адаптации к украинскому футболу. Также бразилец пообещал удивить необычным для себя голом в весенней части чемпионата.

Меня здорово принял и тренерский штаб. Вообще хочу сказать, что «Металлист» подкупает профессионализмом во всех ланках – тренерском штабе, менеджменте, игроках. Такая сплоченность очень важна для достижения целей. Я получаю удовольствие от каждой тренировки и, спасибо Богу, мне удается проявлять себя на футбольном поле.

Секрет ударов головой? Этот элемент с детства у меня хорошо получался. Это врожденное. Бог наградил меня высоким ростом, поэтому я всегда развивал в себе это качество, понимая, что это будет мой козырь.

Для «девятки», игрока штрафной площадки, важно уметь хорошо играть головой. Так что, можно сказать, я готовился к игре головой с раннего детства. И, конечно, спасибо партнерам по «Металлисту» – Балули, Риаскосу, Танчику, Маилтону, которые снабжают меня верховыми передачами. Я действительно очень силен на втором этаже, спасибо Богу.

Какой мяч обещаю забить весной, чтобы все ахнули? Прежде всего, я хочу забить гол из-за пределов штрафной. В первом круге мне особо не представлялась возможность пробить издали. Конечно, это не такая сильная сторона моей игры, но хотелось бы показать, что могу быть полезен и при ударах из-за пределов штрафной площадки.