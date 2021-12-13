Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»
Пике: «Барселона» находится в критической ситуации»
Каталонцы вне зоны еврокубков
13:07
Фото: AS
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением Marca о ситуации в команде по ходу сезона.
«Задача сейчас заключается в том, чтобы думать только о каждой следующей игре в отдельности исключительно в краткосрочной перспективе. Мы знаем, что наша молодежь даст результат на длинной дистанции, однако очки нужны сейчас, поэтому работать приходиться больше каждому футболисту. Мы в критической ситуации, и по-другому сейчас точнее не скажешь».
Накануне, «Барселона» упустила победу над «Осасуной» (2:2).
Каталонцы уступают 18 очков «Реалу» в таблице Ла Лиги.
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