Пике: «Ждем, что Месси подпишет новый контракт»
Пике: «Барселона» – семья. С зарплатой я сделал ровно то, что должен был»
Защитник «блаугранас» – о снижении своего оклада
10:22
Жерар Пике / Фото - mysoccerhubЗащитник «Барселоны» Жерар Пике дал интервью Movistar после победы над «Реал Сосьедадом» (4:2) в стартовом туре нового сезона Ла Лиги.
«Я здесь родился и вырос. С зарплатой я сделал то, что должен был. С другими капитанами команды (это Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серджи Роберто – прим.ред.) мы уже общались, и я знаю, что они тоже пойдут на такой шаг. Я сделал это быстро для новичков. Мы – семья».
Ранее сообщалось, что «блаугранас» не вписываются в потолок зарплат испанского чемпионата и из-за этого не могут заявить новых игроков команды на сезон.
По этой же причине каталонцам пришлось расстаться с многолетним капитаном Лионелем Месси. Немного поправить финансовую ситуацию команде помог Пике, который пошел на существенное снижение оклада.
После этого он вышел на стартовый матч сезона в Примере в основе и отметился первым голом команды Рональда Кумана в новой кампании чемпионата Испании.
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