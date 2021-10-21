Пике: «Динамо» ни разу не ударило в створ ворот «Барселоны»

Жерар Пике / Фото - ФК Барселона

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями по поводу матча группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (1:0). Центрбек забил единственный мяч. Его слова передает пресс-служба UEFA.

Считаю, что мы хорошо справились с задачей, хотя нужно справляться лучше. «Динамо» ни разу не ударило в створ, но это потому, что они плотно сидели в обороне, и это доставило нам немало проблем.

Мы не привыкли проигрывать. Этот сезон начался для нас не так, как мы хотели. Мы помогаем молодым игрокам расти и совершенствоваться.

Думаю, что если мы проявим терпение, то сможем бороться за титулы. Особенно с учетом того, что в составе вернулись важные игроки, которые восстановились после травм.

Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед «классико». Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить «Реал». Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, но будем играть здесь с «Бенфикой» за выход из группы.