Пике: «Думал об уходе из «Барселоны» при Гвардиоле в сезоне-11/12»

Гегемонию каталонцев в Испании тогда прервал «Реал»

Жерар Пике / фото - FC Barcelona

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал La Sotana о конфликтах с бывшим тренером Хосепом Гвардиолой:

«Напряженность в отношениях между нами – да и в отношениях с раздевалкой – достигла определенной точки. Тема Моуринью серьезно изматывала всех (португалец тренировал «Реал» в тот период, и устроил настоящую войну с каталонским клубом – прим.). Пеп хочет полностью контролировать раздевалку. Когда я начал встречаться с Шакирой, наши с ним отношения изменились. Сейчас они отличные, но тогда давление на меня было велико, и если я когда-то и думал об уходе, так это в сезоне-2011/12. Тогда мне было особенно несладко».

В том сезоне каталонцы сначала уступили «Реалу» Суперкубок Испании, а после впервые за 4 года не смогли взять кубок Примеры, который достался «Реалу», забравшему трофей, набрав рекордны 100 очков в чемпионате.

Нынешнюю кампанию защитник начал в качестве вице-капитана команды. Пике согласился на существенное снижение зарплаты, ради того, чтобы «Барселона» смогла зарегистрировать на сезон новичков клуба.