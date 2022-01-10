Пике: «К матчу с «Реалом» подходим в удачное для нас время»

Жерар Пике / Фото: Twitter

Ветеран «Барселоны» Жерар Пике высказался о грядущем матче с «Реалом» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Защитника цитирует Marca.

В той ситуации, в которой мы находимся, каждая победа делает нас сильнее. Конечно, выигранный титул придаст нам уверенности. Это окажет очень хорошее влияние на нас в следующие месяцы и поможет нам вырасти как команде».