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Пике: «К матчу с «Реалом» подходим в удачное для нас время»
Испанское классико состоится уже завтра
10 января 21:59
Жерар Пике / Фото: Twitter
Ветеран «Барселоны» Жерар Пике высказался о грядущем матче с «Реалом» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Защитника цитирует Marca.
«Мы подходим к этому матчу в удачное для нас время. Мы растем, и я думаю, что мы хорошо сыграем и выйдем в финал.
В той ситуации, в которой мы находимся, каждая победа делает нас сильнее. Конечно, выигранный титул придаст нам уверенности. Это окажет очень хорошее влияние на нас в следующие месяцы и поможет нам вырасти как команде».
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