Пике: «Мы можем навредить «Реалу». Считаю их победу в предыдущем Класико несправедливой»

Жерар Пике / фото - Marca

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился c Marca ожиданиями от полуфинального матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала»:

«Сливочные» очень хорошо действуют при игре в обороне и комфортно чувствуют себя без мяча. «Реал Мадрид» сохраняет свою базу уже долгое время и мы успели хорошо изучить их.

Мадридцы находятся на высоком уровне, но мы можем им навредить. Считаю их победу в первом «Класико» сезона несправедливой. В начале встречи Дест мог открывать счет, у соперника не было подходов к нашим воротам, но им удалось забить с первой же своей атаки. С того момента мы изменились, и мы хотим этим воспользоваться в предстоящей встрече.

Учитывая нашу ситуацию – каждая победа укрепляет нас. А если мы выиграем кубок, то это придаст уверенности на следующие несколько месяцев, заставив расти нас как единый коллектив. Текущий формат Суперкубка Испании более сложный, чем это было раньше. Сейчас каждый участник этого турнира может выиграть трофей. У всех одинаковые шансы».