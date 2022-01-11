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Пике: «Мы можем навредить «Реалу». Считаю их победу в предыдущем Класико несправедливой»

Команды в среду сойдутся в Суперкубке Испании
Футбол Примерa (Испания)
11 января 11:58
Пике: «Мы можем навредить «Реалу». Считаю их победу в предыдущем Класико несправедливой»
Жерар Пике / фото - Marca

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился c Marca ожиданиями от полуфинального матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала»:

«Мадриду» удалось сохранить игроков, которые в прошлом принесли много успехов клубу. В центре поля у них есть Модрич, Каземиро и Кроос, которые очень хорошо знают друг друга. Их результативность и влияние на игру в последние годы были очень высокими. Впереди у них есть Винисиус и Бензема, которые демонстрируют потрясающий уровень футбола.

«Сливочные» очень хорошо действуют при игре в обороне и комфортно чувствуют себя без мяча. «Реал Мадрид» сохраняет свою базу уже долгое время и мы успели хорошо изучить их.

Мадридцы находятся на высоком уровне, но мы можем им навредить. Считаю их победу в первом «Класико» сезона несправедливой. В начале встречи Дест мог открывать счет, у соперника не было подходов к нашим воротам, но им удалось забить с первой же своей атаки. С того момента мы изменились, и мы хотим этим воспользоваться в предстоящей встрече.

Учитывая нашу ситуацию – каждая победа укрепляет нас. А если мы выиграем кубок, то это придаст уверенности на следующие несколько месяцев, заставив расти нас как единый коллектив. Текущий формат Суперкубка Испании более сложный, чем это было раньше. Сейчас каждый участник этого турнира может выиграть трофей. У всех одинаковые шансы».

Каталонцы уже почти три года не могут одержать победу в противостоянии с главным соперником. В последний раз «блаугранас» побеждали в 2019-м году, обыграв «бланкос» на выезде со счетом 0:1.

Команды сойдутся между собой уже завтра, 12-го января в 21:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.

Напомним, основной защитник «Барселоны» выбыл на месяц и не сыграет с «Реалом» в Суперкубке.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Реал Мадрид (футбол) Жерар Пике

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