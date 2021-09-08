Президент «Барселоны»: «Мы пытались подписать Неймара. Потом поняли, как работает fair play»
Пике: «Не исключаю, что нынешний сезон может стать для меня последним»
Защитник может завершить карьеру
11:10
Фото: AS
Защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил Goal.com, что может завершить карьеру по окончанию сезона.
«Я завершу карьеру в статусе футболиста «Барселоны». Не исключаю, что нынешний сезон может стать для меня последним. Пока нет гарантии моего участия в следующем сезоне. Когда я почувствую, что больше не могу приносить пользу каталонцам, тогда уйду».
Он играет за «Барселону» с 2008-го года.
При этом контракт с игроком рассчитан до 2024-го года.
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