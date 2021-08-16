Пике – о Депае: «Я сказал этому су*ину сыну отстегнуть мне немного деньжат»

Благодаря Жерару голландца зарегистрировали в «Барселоне»

Жерар Пике / фото - FC Barcelona

Испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике во время прямой трансляции на платформе Twitch прокомментировал снижение своей зарплаты:

«Я сказал Депаю, этому су*ину сыну отстегнуть мне немого деньжат «в конверте». Как-никак, я отказался от половины зарплаты, чтобы его смогли зарегистрировать. Этот г*внюк не дал мне ни копейки (смеется)».

Ранее стало известно, что «Барселона» смогла зарегистрировать на новый сезон Мемфиса Депая и Эрика Гарсию как раз благодаря тому, что вице-капитан согласился на существенно снижение оклада.

Символично, что именно голландец в стартовом матче Примеры отдал голевую передачу на Пике, который забил первый мяч «Барсы» после ухода Лионеля Месси из клуба.

Напомним, тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что с уходом аргентинца игра стала более командной.