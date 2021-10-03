Пике – о поражении от «Атлетико»: «У «Барселоны» не одна проблема, их несколько»

Жерар Пике / Фото: Goal

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении от «Атлетико» (0:2) в матче 8-го тура Примеры. Его слова приводит Marca.

Дело не в одной проблеме, их несколько. Люди могут видеть, чего нам не хватает. Но мы восстановимся. У нас сложные времена, многие не проходили через это раньше. Мы хотим изменить ситуацию, но это непросто».