Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»
Защитник каталонцев сравнил две команды
21:31
Жерар Пике / Фото: Getty Images
Защитник «Барселоны» Жерар Пике в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» сравнил силу двух команд. Слова центрбека приводит ESPN.
«Почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»? Я думаю, что причина связана с управлением клубом, все очень просто. Сегодня мы имеем шанс подтвердить для себя, что «Барселона» способна выступать в лучших турнирах Европы. Да, две последние игры с «Баварией» прошли неудачно, но это в прошлом.
Нужно сосредоточиться на настоящем и будущем, а не разговаривать часами о сложностях ситуации, в которую попала «Барса». Контрпрессинг, интенсивность, страсть – вещи, которые необходимы для выигрыша трофеев. Однако голы и качество не придут в мгновение ока».
Матч «Бавария – «Барселона» начнется в 22:00.
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