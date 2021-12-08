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Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»

Защитник каталонцев сравнил две команды
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:31
Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»
Жерар Пике / Фото: Getty Images

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» сравнил силу двух команд. Слова центрбека приводит ESPN.

«Почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»? Я думаю, что причина связана с управлением клубом, все очень просто. Сегодня мы имеем шанс подтвердить для себя, что «Барселона» способна выступать в лучших турнирах Европы. Да, две последние игры с «Баварией» прошли неудачно, но это в прошлом.
Нужно сосредоточиться на настоящем и будущем, а не разговаривать часами о сложностях ситуации, в которую попала «Барса». Контрпрессинг, интенсивность, страсть – вещи, которые необходимы для выигрыша трофеев. Однако голы и качество не придут в мгновение ока».

Матч «Бавария – «Барселона» начнется в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Бавария» – «Барселона».

Петр Приходько
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Теги

Жерар Пике Барселона (футбол) Бавария

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