Кризис «Барселоны» продолжается. На этот раз команда Кумана не победила «Кадис»
Пике пожаловался на календарь «Барселоны» после ничьей с «Кадисом»
Каталонская команда снова потеряла очки
08:20
Жерар Пике / Фото: Getty Images
Защитник «Барселоны» Жерар Пике пожаловался на календарь команды после матча «Кадисом» (0:0) в 6-м туре Примеры. Слова игрока приводит As.
«Я не понимаю, как они ставят нам такой календарь. Они ставят нас играть в понедельник, вот чего я не понимаю. Я не знаю, кто делает календари. Как это может быть так. Почему после игры во вторник с «Баварией» нам ставят матч в понедельник? Судья может допустить ошибку, вы можете ошибаться. Но это? Это не критика, это факты. Я не понимаю. У нас есть матчи с интервалом менее чем 72 часа. Мы играли в понедельник, теперь в четверг, затем идет Лига чемпионов. Мы игроки, люди».
Напомним, «Барселона» осталась на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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