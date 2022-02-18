«Барселона» и «Наполи» не выявили победителя на «Камп Ноу»
Пике: «С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы»
Тем не менее, «Барселона» не победила «Наполи» в первом матче
09:37
Жерар Пике / Фото: Marca
Ветеран «Барселоны» Жерар Пике высказался о ничьей с «Наполи» (1:1) в стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует Marca.
«Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подошли к нашим воротам и забили один мяч. От игры остались хорошие ощущения, но не от результата.
В некоторых матчах нам чуть сложнее реализовывать моменты. Но если у нас будут шансы, то мы в конце концов начнем забивать. Это вопрос уверенности. Мы провели отличный матч против соперника высокого уровня. Худшее – это результат, мы хотели победить.
С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут, и мы выйдем дальше».
Обзор всех матчей игрового дня в Лиге Европы.
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