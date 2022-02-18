Пике: «С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы»

Жерар Пике / Фото: Marca

Ветеран «Барселоны» Жерар Пике высказался о ничьей с «Наполи» (1:1) в стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует Marca.

В некоторых матчах нам чуть сложнее реализовывать моменты. Но если у нас будут шансы, то мы в конце концов начнем забивать. Это вопрос уверенности. Мы провели отличный матч против соперника высокого уровня. Худшее – это результат, мы хотели победить.

С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут, и мы выйдем дальше».