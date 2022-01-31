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Пике: «Я бы послал нах*й все окружение «Барселоны», оно токсичное»

Защитник хотел бы стать президентом клуба
Футбол Примерa (Испания)
12:43
Пике: «Я бы послал нах*й все окружение «Барселоны», оно токсичное»
Жерар Пике / Фото: Twitter

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что бы изменил в клубе, если бы стал его президентом. Его цитирует Marca.

«Я бы сделал клуб более современным, многое бы изменил.

Я бы послал нах*й все окружение клуба, оно токсичное. Все нах*й. Любой, кто чувствует себя частью окружения, – нах*й».


Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Пике.

Петр Приходько
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Теги

Жерар Пике Барселона (футбол)

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