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Пике: «Я бы послал нах*й все окружение «Барселоны», оно токсичное»
Защитник хотел бы стать президентом клуба
12:43
Жерар Пике / Фото: Twitter
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что бы изменил в клубе, если бы стал его президентом. Его цитирует Marca.
«Я бы сделал клуб более современным, многое бы изменил.
Я бы послал нах*й все окружение клуба, оно токсичное. Все нах*й. Любой, кто чувствует себя частью окружения, – нах*й».
Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену Пике.
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