Пихаленок: «Год назад «Днепр-1» был последним, потом седьмым, сейчас – третий»

Александр Пихаленок / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок высказался по поводу победы в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (3:0). Слова хавбека передает пресс-служба клуба.

Путь прошли нелегкий. В этом заслуга всей команды. Пришлось увидеть, как все это изменилось: год назад были последними, потом мы заняли седьмое место в чемпионате, а сейчас занимаем третье место. Дай бог, чтобы дальше все так и продолжалось, а наши результаты росли только в гору.

Пробил второй пенальти в матче? Тема Довбык спросил: «Пиха, будешь бить?». Я ответил: «Да». Пошел и забил.

Не волновался ли по поводу того, что играл против «Мариуполя»? Нет. Я вообще сильно свой гол и не праздновал, а спокойно к нему отнесся.