Береза рассказал, как работает структура «Днепра-1» и назвал стратегию клуба
Пихаленок: «Когда играл за «Мариуполь» были предложения от «Генка» и «Ференцвароша»
Полузащитник рассказал, почему остался в Украине
Фото: Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о предложениях от европейских клубов в своей карьере.
«Был ли интерес со стороны европейских клубов? В юношеском возрасте — не знаю. Если что-то и было конкретное, то, возможно, решало руководство. А вот в «Мариуполе», после сезона, когда мы заняли четвертое место, мы начали разговор с руководством — меня были готовы отпустить.
Были предложения из Бельгии — «Генк» хотел арендовать, а также из Венгрии — от «Ференцвароша», аренда с правом выкупа.
Но тогда в «Шахтер» пришел Луиш Каштру, и он сказал, что рассчитывает на меня, и я ему нужен. Все было хорошо, провел продуктивный тренировочный сбор, и Каштру начал меня подпускать к составу. Да, я выходил всего по 20 минут, но все равно играл почти каждый матч.
Однако потом, насколько я помню, на четвертый поединок я получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл на очень долгий срок».
Пихаленок уже получал вызов в сборную Украины, но дебютировать пока не смог.
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