Пихаленок опять мимо. Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Петраков вызвал хавбека, чтобы дважды оставить его за бортом

фото - УАФ

Сегодня, 12 октября сборная Украины во Львове сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора к ЧМ-2022.

Главный тренер «сине-желтых» Александр Петраков определился со списком футболистов, которые примут участие в игре.

Заявка сборной Украины на матч с боснийцами:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергей Булеца, 18. Александр Тымчик, 19. Артем Довбык, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Вне списка вновь оказался хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок. Матч с финнами потенциальный дебютант также смотрел с трибун.

Онлайн трансляция Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.

Команды сыграют между собой впервые в истории.

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