Отбор на ЧМ-2022. Украина переиграла Финляндию. Как это было
Пихаленок: «С Финляндией будет очень непростой матч»
Украина проведет важную игру со неуступчивым оппонентом
9 октября 18:59
Александр Пихаленок / Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок высказался о грядущем матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
– Здесь каждая позиция очень ответственная. Думаю, все будет хорошо. Главное – очень сконцентрированно подойти к матчу.
Концентрация очень высокая. Два очень ответственных матча. Нужно добывать 6 очков.
- Понимаете, насколько важный матч с Финляндией?
– Да, очень важный матч. Соперник очень дисциплинированный. Тоже играют в 5 защитников. Будет очень непростой матч.
Матч Финляндия – Украина начнется в 19:00. Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина.
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