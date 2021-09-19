Пихаленок: «С «Вересом» нам было достаточно трудно»

Фото: Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок подвел итоги пресс-службе клуба матча «Днепр-1» – «Верес» (1:0).

Однако, знать все это в теории — это одно, а надо все эти знания еще и доказывать на практике на поле, и здесь нам было достаточно трудно. И все же мы сумели забить решающий мяч, и завоевать очень важные три очка.

Я считаю, что удаление у соперников и замены нашего тренерского штаба повлияли на результат. И ротация усилила нашу игру, и после удаления соперник немного подсел. То есть здесь все это вместе сыграло в пользу нашей победы.

О самочувствии Александра Назаренко, все же, лучше будет спросить у врачей, а они, пожалуй, скажут, что надо ехать на МРТ и там уже смотреть, насколько серьезна травма. Но все равно, мы хотим пожелать Саше здоровья, и чтобы все обошлось».