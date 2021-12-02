Пихаленок: «В «Днепре-1» нет основного и второго состава»

Александр Пихаленок / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок оценил выступления команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против ЛНЗ (2:0). Слова хавбека передает пресс-служба клуба.

Хорошо, что получился такой эпизод с моим забитым мячом. Эффектно вышло, но главное, что «Днепр-1» добился нужного для себя результата.

Йовичевич дал шанс игрокам с меньшим количеством практики? Мы одна команда. В «Днепре-1» нет основного и второго состава. Да, некоторые футболисты имеют не столько игровой практики, но в матче они получили хорошую нагрузку и теперь мы в отличном тонусе готовимся к оставшимся двум матчам чемпионата.