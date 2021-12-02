Йовичевич назвал кратчайший для «Днепра-1» путь в еврокубки
Пихаленок: «В «Днепре-1» нет основного и второго состава»
Хавбек отметил, что Йовичевич дает каждому шанс проявить себя
Александр Пихаленок / Фото - СК Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок оценил выступления команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против ЛНЗ (2:0). Слова хавбека передает пресс-служба клуба.
ЛНЗ – неплохая команда. У них даже при счете 1:0 был хороший момент, когда они вполне могли забить, и если бы это произошло, нам пришлось бы понервничать. Но хорошо, что мы сумели забить второй мяч, после чего уже все вопросы были сняты.
Хорошо, что получился такой эпизод с моим забитым мячом. Эффектно вышло, но главное, что «Днепр-1» добился нужного для себя результата.
Йовичевич дал шанс игрокам с меньшим количеством практики? Мы одна команда. В «Днепре-1» нет основного и второго состава. Да, некоторые футболисты имеют не столько игровой практики, но в матче они получили хорошую нагрузку и теперь мы в отличном тонусе готовимся к оставшимся двум матчам чемпионата.
Главный тренер ЛНЗ Юрий Бакалов отметил, что команда из Второй лиги не тешила себя иллюзиями перед матчем с «Днепром-1».
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