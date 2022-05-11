Пихаленок: «Год назад «Днепр-1» был последним, потом седьмым, сейчас – третий»
Піхальонок: «Поки не закінчимо війну, розпочинати чемпіонат не варто»
Півзахисник збірної України – про початок нового сезону УПЛ
15:24
Олександр Піхальонок / Фото - dynamo.kiev.uaХавбек збірної України та «Дніпра-1» Олександр Піхальонок в інтервью програмі «Футбол News» поділився думкою стосовно старту нового сезону УПЛ.
«Дніпро-1» живий. Клуб чекає на інформацію про подальші дії від УАФ. Вони мають ухвалити рішення, де буде чи не буде наступний чемпіонат».
«Зараз у нашій країні війна і я думаю, що в Україні цими днями не треба розпочинати чемпіонат. Навіть на Заході. Поки не закінчимо війну, розпочинати чемпіонат не треба».
«Ми прагнули того, щоб зіграти у єврокубках. То була наша мрія. Зараз така ситуація, що ми робитимемо все для того, щоб наша мрія здійснилася. Краще, щоб війна закінчилася, а потім решта».
Раніше стало відомо, що УПЛ офіційно не буде дограна в нинішньому сезоні.
Нагадаємо, сьогодні, 11 травня національна команда України проведе свій перший матч після початку повномасштабного вторгнення росії.
Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок – о 21:45 11 травня.
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