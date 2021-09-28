Пиоли: «Мы приехали на матч с «Ювентусом» за победой»
Пиоли: «Атлетико» – одна из лучших команд Испании. Придется показать качественную игру»
Матч состоится в 22:00
28 сентября 10:50
Фото: Football-Italia
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями сайту UEFA от предстоящего матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«Атлетико» – одна из лучших команд в Испании. Это солидная и сбалансированная команда, и у нее замечательный тренер. Придется показать качественную игру с технической точки зрения.
Желания и энтузиазма не будет в недостатке, потому что мы вновь будем играть в Лиге чемпионов перед нашими болельщиками. Это будет важная игра. Безусловно, мы хотим набрать первые очки в группе».
Матч «Милан» – «Атлетико» состоится 28 сентября в 22:00.
У итальянцев 0 очков в группе, а вот «Атлетико» набрал одно очко.
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