Пиоли: «Атлетико» – одна из лучших команд Испании. Придется показать качественную игру»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями сайту UEFA от предстоящего матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Желания и энтузиазма не будет в недостатке, потому что мы вновь будем играть в Лиге чемпионов перед нашими болельщиками. Это будет важная игра. Безусловно, мы хотим набрать первые очки в группе».