Пиоли: «Если мы не победим «Интер», то наш сезон будет очень похож на прошлогодний»

«Милан» не сумел взять 3 очка в игре с «Юве»

Стефано Пиоли / Фото: Getty Images Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о ничьей с «Ювентусом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia. «Мы знали, что матчи с «Ювентусом» и «Интером» дадут многое понять о нашем будущем. Если мы не победим «Интер», то наш сезон будет очень похож на прошлогодний, когда мы по итогу заняли второе место, но при этом до последнего тура могли не попасть в Лигу чемпионов. У нас есть свой стиль игры, и мы должны понимать, что, если мы хотим снова достичь чего-то экстраординарного, нам нужно выкладываться полностью. Сегодня я видел много индивидуальных выступлений очень высокого уровня».

В прошлом сезоне Серии А «Милан» долгое время лидировал, но во второй части чемпионата пропустил «Интер» на первое место и в итоге уступил «нерадзурри» 12 очков. В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» идет третьим, имея 49 очков. У «Ювентуса» пятая строчка (42 балла). У «Интера» 53 очка и первое место.

Петр Приходько